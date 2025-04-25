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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Аталанта» примет «Лечче» в воскресенье. Матч перенесен с пятницы из-за смерти физиотерапевта гостей

Матч 34-го тура Серии А перенесен из-за смерти физиотерапевта «Лечче» Грациано Фиориты, который работал в клубе более двадцати лет.

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