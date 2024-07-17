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Царьград

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Родители 95 тысяч детей Владимирской области получают пособие для малоимущих

Родители 95 тысяч детей Владимирской области получают пособие для малоимущих

Единое детское пособие назначается при доходах в семье ниже прожиточного минимума.Во Владимирской области единое пособие для малоимущих семей назначено на 95 тысяч детей, сообщает пресс-служба владимирского отделения Социального фонда.

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