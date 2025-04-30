Как будут работать поликлиники и другие соцучреждения Москвы в майские праздники

В начале мая россиян ждут два периода длинных выходных – вначале с 1 по 4 мая и затем с 8 по 11 мая. В майские праздники график работы большинства социальных учреждений столицы будет отличаться от обычного.
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