Мировое обозрение

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ЕК в ноябре проверит рынки газа и углеродных квот ЕС на предмет спекуляций

БРЮССЕЛЬ, 22 октября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) к середине ноября проведет проверку европейских рынков газа и углеродных квот на предмет необоснованных спекуляций, результаты этого анализа будут представлены на саммите ЕС в декабре в Брюсселе.

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