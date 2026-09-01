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Царьград

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Бизнесмен Владимир Даниленко освобождён после прекращения дела

Бизнесмен Владимир Даниленко освобождён после прекращения дела

Бизнесмен Владимир Даниленко, деловой партнёр миллиардера Ильи Трабера, был освобождён из СИЗО после прекращения уголовного дела.

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