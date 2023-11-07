7 ноября 2023 – Дедовские плачи: Традиции и приметы

7 ноября на Руси отмечали так называемые Дедовские плачи. Дата по старому стилю – 25 октября. Общественная служба новостей узнала, какие традиции и приметы приходятся на 7 ноября 2023 года на Дедовские плачи.
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