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Воронежские новости

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26-летний воронежец обокрал 89-летнего пенсионера, которому помогал по хозяйству

26-летний воронежец обокрал 89-летнего пенсионера, которому помогал по хозяйству

В середине августа пожилой мужчина обнаружил пропажу из квартиры на улице Торпедо 40 тыс. рублей, 140 швейцарских франков и 100 долларов.

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