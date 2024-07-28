Театр абсурда
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Театр абсурда

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Украинская национальная идея полностью реализована

Украинская национальная идея полностью реализована

Новая   потрясающая  статья   Р. Ищенко  -  воистину  он  лучший      эксперт  по   Украине.  Читаем,     мотаем  на  ус,  разбираем  на  цитаты,  распространяем.

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Комментарии
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Леонид Руси
Сначала главное... Бог не любит успешных. Рим был успешным, но погряз в разврате... В Риме даже плебс не работал... Пришли варвары и разрушили вечный город. Бог надеется на духовность тех, кто в поте лица добывает своё пропитание... Счастье в работе... В работе нет томления души... А все остальные занятия ведут к болезням и деградации. Богатые тоже плачут. Счастье... это свобода от отрицательных эмоций. Т.е. счастье есть только в работе, а она трудна и неприятна... А радость... это дьявол, если её сразу не остановить. На счёт хохлов... дурни деревенские... )))
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