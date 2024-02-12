Авиакомпаниям хотят запретить разделять престарелых пассажиров и сопровождающих

Авиапассажиры старше 75 лет могут получить законное право сидеть в самолете рядом с родственниками. С инициативой о запрете рассаживать на время полета пожилых россиян и сопровождающих выступил депутат Госдумы Виталий Милонов, сообщило RT.
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