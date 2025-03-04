Главная тема общения Венгрии и США: Зачем Сийярто поехал к Рубио?

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто проведёт переговоры с госсекретарём США Марко Рубио. Ранее венгерский министр сообщил, что сейчас главной темой общения Будапешта и Вашингтона является украинский конфликт.
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