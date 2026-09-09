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Банк Уралсиб увеличил объемы кредитования малого и среднего бизнеса более чем на 13%

Банк Уралсиб увеличил объемы кредитования малого и среднего бизнеса более чем на 13%

Объемы кредитования малого и среднего бизнеса в первом полугодии 2026 года выросли на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 14,7 млрд рублей, при этом работающий кредитный портфель увеличился более чем на 21% – до 32,2 млрд рублей.

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