Dodge распродаёт в США свои культовые спорткары Challenger и Charger со скидками 10 долларов за лошадиную силу. Сэкономить можно до 7850 долларов

Интересную программу стимулирования спроса запустила Dodge на домашнем рынке: автопроизводитель предлагает купить культовые спорткары Challenger и Charger, а также внедорожник Durango со скидкой 10 долларов за 1 лошадиную силу.
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