Источники из Ватикана раскрыли, где, вероятно, будет проживать Папа Лев

Папа Лев XIV, по словам некоторых официальных лиц Святого Престола, скорее всего, будет проживать в Апостольском дворце Ватикана — в отличие от покойного Папы Франциска, который предпочитал жить в гостинице на территории города-государства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии