Сотрудника новосибирской колонии для маньяков осудили после убийства заключенного

Как установило следствие, дежурный помощник отдела безопасности ИК-13 Владимир Ябс не следил за соблюдением режима в колонии для опасных преступников и не проконтролировал использование заключенными колюще-режущих предметов.
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