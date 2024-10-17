В США корни фашизма обнаружили в стремлении иметь детей

Президентские выборы в США станут «лакмусовой бумажкой» для фашизма в США, заявила ведущая телеканала MSNBC Джой Рид во время семинара «Демократия на перепутье» 16 октября, семинар транслировался телеканалом C-Span.
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