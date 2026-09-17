Алаев о позднем выходе Мостового в матче с «Зенитом»: «Странная ситуация. Есть несовершенство регламента»

Президент российской Премьер-лиги Александр Алаев прокомментировал ситуацию с поздним выходом на замену новичка «Локомотива» Андрея Мостового в матче 8-го тура против «Зенита» (1:2).
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