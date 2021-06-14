Анджелину Джоли заметили в Нью-Йорке у дома ее экс-мужа Джонни Ли Миллера

DooraleiАнджелину Джоли заметили в Нью-Йорке у дома ее экс-мужа Джонни Ли МиллераЗвезду Голливуда Анджелину Джоли заметили у дома ее бывшего мужа, британского актера Джонни Ли Миллера, в Нью-Йорке.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВячеслав Белослюдовачуметь !!! взрослая женщина куда ходит , да ещё с бутылкой вина ? это ж надо ! видимо у нас все разведённые никогда не встречались со своими бывшими ? некоторые даже организмами иногда дружат и почему-то не сообщают это своим родным и близким, а тут сенсация на весь мир - анжелка с бывшим может быть наверно перепихнулась !ещё в туалет к ней загляните ... как там она опорожняется и каким количеством бумаги подтирается!Олег БабенкоКакой ночью? Автор - математик?! Вышла в 22-30, через более 3х часов пребывания... У нас в стране даже "спокойной ночи малыши" начиналась в 21-00...Комментировать
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