Dooralei

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Анджелину Джоли заметили в Нью-Йорке у дома ее экс-мужа Джонни Ли Миллера

Анджелину Джоли заметили в Нью-Йорке у дома ее экс-мужа Джонни Ли Миллера

Звезду Голливуда Анджелину Джоли заметили у дома ее бывшего мужа, британского актера Джонни Ли Миллера, в Нью-Йорке.

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Вячеслав Белослюдов
ачуметь !!! взрослая женщина куда ходит , да ещё с бутылкой вина ? это ж надо ! видимо у нас все разведённые никогда не встречались со своими бывшими ? некоторые даже организмами иногда дружат и почему-то не сообщают это своим родным и близким, а тут сенсация на весь мир - анжелка с бывшим может быть наверно перепихнулась !ещё в туалет к ней загляните ... как там она опорожняется и каким количеством бумаги подтирается!
Олег Бабенко
Какой ночью? Автор - математик?! Вышла в 22-30, через более 3х часов пребывания... У нас в стране даже "спокойной ночи малыши" начиналась в 21-00...

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