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В Забайкалье появилась почтовая марка Читы как Города трудовой доблести

В Забайкалье появилась почтовая марка Читы как Города трудовой доблести

В Чите 9 августа состоится торжественная церемония гашения марки, которая была посвящена присвоению городу почетного звания «Город трудовой доблести».

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