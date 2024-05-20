В Иране сегодня объявлен пятидневный общенациональный траур. На всех государственных зданиях подняты черные флаги.
Особую вещь обнаружили на месте крушения вертолета Раиси
Комментарии
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j
jamas
Святое дело иранцев ответить евреям по полной программе за смерть своего президента!
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14 час.
Traveller
Так вроде Раиси тоже Абрамом звался. "Эбрахимом" его назвал какой-то умелец, для которого чешский Вампир тоже вдруг Вампайром обернулся. Да и Химеры вдруг стали Хаймарами. 🤔
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12 час.
МЕ
Михаил Е
Эдак можно и третий рейх вспомнить, где половина начальства Йозефами и Иоахими была 🤣
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3 час.
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