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Царьград

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Монах Марк показал икону, облетевшую Землю 488 раз

Монах Марк показал икону, облетевшую Землю 488 раз

Валаамскую икону, облетевшую Землю 488 раз на МКС и вернувшуюся из космоса, показал монах Марк.Директор духовно-просветительского центра «Свет Валаама» монах Марк (Зайков) показал икону Валаамской Божьей Матери, которая побывала в космосе.

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