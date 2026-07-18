Монах Марк показал икону, облетевшую Землю 488 раз

Валаамскую икону, облетевшую Землю 488 раз на МКС и вернувшуюся из космоса, показал монах Марк.Директор духовно-просветительского центра «Свет Валаама» монах Марк (Зайков) показал икону Валаамской Божьей Матери, которая побывала в космосе.