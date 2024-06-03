Минздраву Крыма назначили нового руководителя

У министерства здравоохранения Крыма появился новый руководитель. Как уже сообщал «Новый День», предыдущий глава ведомства Константин Скорупский ушел в отставку в середине мая, так как не смог решить проблемы с поставками лекарств.
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