Спрос на образовательное кредитование в СЗФО увеличился на 35%

За январь – февраль 2025 года студенты Северо-Западного федерального округа получили в Сбере по льготной государственной программе почти 1,8 млрд рублей на обучение, это в полтора раза больше, чем за этот же период в прошлом году.
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