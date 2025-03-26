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Спрос на образовательное кредитование в СЗФО увеличился на 35%

Спрос на образовательное кредитование в СЗФО увеличился на 35%

За январь – февраль 2025 года студенты Северо-Западного федерального округа получили в Сбере по льготной государственной программе почти 1,8 млрд рублей на обучение, это в полтора раза больше, чем за этот же период в прошлом году.

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