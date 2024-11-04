Проект «Кенский волок» поддержан в России и Карелии

Пудожане будут развивать туристический потенциал района Проект межрегионального туристического маршрута «Кенский волок», представляющий собой своеобразное путешествие из прошлого в настоящее и охватывающий Республику Карелия и несколько областей Северо-Запада России, поддержан Минэкономразвития РФ.
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