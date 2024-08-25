❗️Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту загрязнения реки Байбуга в Крыму В социальных медиа отмечается, что в реку Байбуга сбрасывается мусор, происходит загрязнение акватории водного объекта.
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❗️Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту загрязнения реки Байбуга в Крыму В социальных медиа отмечается, что в реку Байбуга сбрасывается мусор, происходит загрязнение акватории водного объекта.