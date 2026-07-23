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Посмотрите, кто пришел — 2

Посмотрите, кто пришел — 2

В первой части нашей статьи, вышедшей в № 670 газеты, мы начали рассмотрение скандального «манифеста» Республиканской партии «Нелюди: тайная история коммунистических революций (и как их остановить)», написанного Джеком Пособеком и Джошуа Лисеком накануне президентских выборов в США в 2024 году.

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