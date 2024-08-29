США и Китай обсудили контакты на уровне военных

США и Китаю важно поддерживать друг с другом регулярные контакты на уровне военных. Об этом заявили советник американского лидера Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан и заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся на переговорах в Пекине, сообщает Белый дом.