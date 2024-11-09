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Четыре взрослых погибли и двое детей ранены в ДТП с микроавтобусом в Сарапуле

Четыре взрослых погибли и двое детей ранены в ДТП с микроавтобусом в Сарапуле

Авария в удмуртском городе Сарапул утром 9 ноября унесла жизни двух женщин и двух мужчин. Кроме четырех погибших взрослых также пострадали как минимум два ребенка, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

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