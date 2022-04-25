Крепёжная рамка Thermal Grizzly для защиты Intel Alder Lake от изгиба позволяет снизить температуру чипа до 7 °C

Компания Thermal Grizzly в сотрудничестве с энтузиастом Романом Хартунгом (Roman Hartung), более известным как der8auer, выпустила специальную крепёжную алюминиевую рамку для процессорного разъёма Intel LGA 1700, которая защищает процессоры Alder Lake от изгиба.