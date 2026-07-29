Российские магазины начали продавать продукты себе в убыток

По итогам июня средняя наценка торговых сетей на продовольственные товары, входящие в утвержденный правительством список социально значимых, впервые в истории стала отрицательной, опустившись до минус одного процента.
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