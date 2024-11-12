Фрейндлих вышла на сцену в 89! Как выглядит звезда “Служебного романа” сегодня?

Алисе Фрейндлих 89, но это вовсе не повод прекращать активный образ жизни. Кажется, она в самом расцвете сил! Энергии хватает и для того, чтобы радовать своего зрителя, и для того, чтобы быть в центре своей большой семьи! Кстати, для тех, кто соскучился по звезде служебного романа, есть прекрасная новость: артистку можно увидеть в театре в рамках завораживающих и интригующих постановок.