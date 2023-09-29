Зарегистрировано право собственности Москвы на первый в России роботизированный архивный комплекс

Специалистами Управления Росреестра по Москве в Единый государственный реестр недвижимости внесены записи о регистрации права собственности города Москвы в отношении объектов недвижимости, составляющих ультрасовременный архивный комплекс Центрального архива города Москвы в поселении Вороновское вблизи деревни Сахарово.
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