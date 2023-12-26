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Биометрия поможет найти пропавших пожилых людей

Биометрия поможет найти пропавших пожилых людей

Биометрические технологии будут использовать для помощи в поиске пропавших пожилых людей. Об этом в интервью «Известиям» рассказал генеральный директор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий.

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