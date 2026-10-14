REUTERS/Petros Karadjias Глава киевского режима Владимир Зеленский отказался уходить в отставку. С таким заявлением он выступил 14 октября в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.
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