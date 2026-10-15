Зеленский назвал разговоры о выборах на Украине поддержкой Путина. «Говорить о выборах на Украине, лично я думаю, что это ошибка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- IV Politico: Власти ...
- Европа ждёт плохи...
- За 20 лет в росси...
Пора прикончить эту зелёную нечисть.