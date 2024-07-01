На 25-ой Всероссийской конференции по клеточному и пушному звероводству рассказали о ИС «Одно окно»

28 июля 2024 года начальник отдела государственного внутреннего ветеринарного надзора Елена Степеннова приняла участие в пленарном заседании 25-ой Всероссийской конференции по клеточному и пушному звероводству, организованной Национальной ассоциацией звероводов.
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