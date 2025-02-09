Энтони Дэвис о дебюте за «Даллас»: «Небольшое дружеское напоминание о том, кто такой Энтони Дэвис»

В победной встрече с «Рокетс» бигмен набрал 26 очков, 16 подборов, 7 передач и 3 блок-шота. «Когда обмениваешь кого-то вроде Луки Дончича, кто так много значил для города и организации, реакция будет не самая приятная.
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