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Аке не перейдет в «Челси» из «Ман Сити», клубы не договорились о сумме. «Синие» возобновили интерес к Кунде

Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке не перейдет в «Челси». Несмотря на согласованный контракт «синих» с игроком», клубы не смогли договориться о сумме трансфера.

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