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МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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Собянин рассказал, какие выставки пройдут в музеях Москвы в 2024 году

Собянин рассказал, какие выставки пройдут в музеях Москвы в 2024 году

Московский государственный объединенный музей-заповедник «Коломенское – Измайлово» в 2024 году представит 30 выставочных проектов Мэр столицы Сергей Собянин сообщил в блоге на своем персональном сайте, что с 2011 года в Москве открыто 13 новых музейных площадок, также 13 экспозиций полностью обновили.

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