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Петербургский дневник

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В Петербурге идет голосование за благоустройство Центрального района

В Петербурге идет голосование за благоустройство Центрального района

Выбрать сквер можно до 30 апреля Жители Центрального района Петербурга могут проголосовать за благоустройство своего района по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», сообщили сегодня в пресс-службе районной администрации.

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