Заселение Америки. Зачистка предыдущей цивилизации Когда первые колонисты прибыли на землю обетованную, они увидали цивилизацию, в виде полуразрушенных городов, с частично сохранившимися прекрасными каменными и кирпичными домами, железными дорогами.
Заселение Америки. Зачистка предыдущей цивилизации Когда первые колонисты прибыли на землю обетованную, они увидали цивилизацию, в виде полуразрушенных городов, с частично сохранившимися прекрасными каменными и кирпичными домами, железными дорогами.
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