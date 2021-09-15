Тайная доктрина

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Заселение Америки. Зачистка предыдущей цивилизации

Заселение Америки. Зачистка предыдущей цивилизации

Заселение Америки. Зачистка предыдущей цивилизации Когда первые колонисты прибыли на землю обетованную, они увидали цивилизацию, в виде полуразрушенных городов, с частично сохранившимися прекрасными каменными и кирпичными домами, железными дорогами.

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Юрий Ильинов
Простые истины парных отношений!.

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