Депутат Чепа осудил решение не приглашать Москву на годовщину освобождения Вены

Отказ австрийских властей пригласить российских дипломатов на мероприятия, посвященные освобождению страны от нацизма, является попыткой отвлечь внимание общественности от значимости этого события, считает депутат Алексей Чепа.
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