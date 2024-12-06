Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

8 978 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Жизнь покажет.Неожиданное кадро...
  • Сергей Бессонов
    Особенно пугает слово "картеж" в подписи на картинке - писать о серьёзном с ошибками, позорище!80-минутное интер...
  • Компанцев Сергей
    Неэффективность труда строителей в России, «конец золотого времени» и угроза банкротств застройщиков.. а что вы хотит...Неэффективность т...

Доктор Хотез предупреждает о еще одной пандемии, запланированной на президентство Трампа

Доктор Хотез предупреждает о еще одной пандемии, запланированной на президентство Трампа

«Университет Джона Хопкинса опубликовал план борьбы с пандемией SPARS на 2025–2028 годы. Они не остановятся… они создают вечную пандемию»(с)Доктор Астрид Стокбергер Похоже, Питер Хотез признает, что на второй срок Трампа запланирована еще одна пандемия “Начиная с 21 января, у нас есть кое-какие планы на будущее", --говорит доктор Питер Хостез, назвая почти с дюжину вирусов(их название см.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх