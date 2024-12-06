«Университет Джона Хопкинса опубликовал план борьбы с пандемией SPARS на 2025–2028 годы. Они не остановятся… они создают вечную пандемию»(с)Доктор Астрид Стокбергер Похоже, Питер Хотез признает, что на второй срок Трампа запланирована еще одна пандемия “Начиная с 21 января, у нас есть кое-какие планы на будущее", --говорит доктор Питер Хостез, назвая почти с дюжину вирусов(их название см.