Северный русский народный хор провел концерт в Минске

Концерт прославленного коллектива прошел вчера в Республиканском Дворце культуры и профсоюзов.Государственный академический Северный русский народный хор из Архангельской области отправился на двухдневные гастроли в Беларусь.
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