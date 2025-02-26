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Макрон надавил на Трампа

Макрон надавил на Трампа

Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Белом доме надавил на американского лидера Дональда Трампа, чтобы он предоставил военную поддержку французским и британским солдатам, которых планируется разместить на Украине после заключения мирного соглашения.

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