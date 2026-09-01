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Происшествия

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Полицейские и дружинники Моздокского района Северной Осетии провели акцию «У терроризма нет будущего» в память о жертвах Беслана

В преддверии Дня солидарности в борьбе с терроризмом участковые уполномоченные полиции Отдела МВД России по Моздокскому району Северной Осетии совместно с членами добровольной народной дружины Моздокского Дома дружбы провели информационно-профилактическую акцию.

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