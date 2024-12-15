Несколько сотен солдат ВСУ заблокированы в одном из городов ДНР

Силовики сообщили, что несколько сотен бойцов ВСУ заблокированы в Курахово Несколько сотен солдат Вооруженных сил Украины заблокированы в донецком Курахове, информирует ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
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