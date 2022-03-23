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В Нижнем Новгороде оперативниками задержан подозреваемый в сбыте фальшивых купюр

В середине января 2022 года в дежурную часть ОП № 1 УМВД России по Нижнему Новгороду поступило 4 заявления, 3 из которых - от представителей торговых точек и 1 – от пожилой женщины, о  том, что неизвестный мужчина расплатился купюрами, вызвавшими сомнения в своей подлинности.

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