В Нижнем Новгороде оперативниками задержан подозреваемый в сбыте фальшивых купюр

В середине января 2022 года в дежурную часть ОП № 1 УМВД России по Нижнему Новгороду поступило 4 заявления, 3 из которых - от представителей торговых точек и 1 – от пожилой женщины, о том, что неизвестный мужчина расплатился купюрами, вызвавшими сомнения в своей подлинности.