Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Сожрите друг друга!

Сожрите друг друга!

Киев развернул информационно-психологическую операцию против Залужного: что на самом деле означает новость об "отставке" главкома ВСУ Ух, как круто разворачивается конвейер событий в противостоянии гражданской команды Зеленского и военного командования ВСУ в Киеве! Кто бы мог подумать, что Зеленский пустит поезд с такой скоростью, что локомотив может запросто сигануть в овраг.

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