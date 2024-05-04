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Гальтье об обвинениях в расизме: «Они не имели смысла. Я стал жертвой мести – этот тезис фигурирует в решении суда»

Напомним, Гальтье, ныне возглавляющий катарский «Аль-Духайль», подозревали в расизме в период работы в «Ницце» с 2021 по 2022 год.

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