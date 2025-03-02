Славянская докт...
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Славянская доктрина

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    КРЕПКО СКАЗАНО, БРАВО !!!! ВСЕ ПО СВОИМ ПОЛОЧКАМ !!! БУДЕМ ПОСМОТРЕТЬ !!!Америка, ну что.....
  • Игорь
    Америка, ну что.....

ВС РФ взяли под контроль сумскую Журавку и вышли к селу Беловоды, от которого около 3 км до основного для противника маршрута снабжения гарнизона в курском приграничье

ВС РФ взяли под контроль сумскую Журавку и вышли к селу Беловоды, от которого около 3 км до основного для противника маршрута снабжения гарнизона в курском приграничье

ВС РФ взяли под контроль сумскую Журавку и вышли к селу Беловоды, от которого около 3 км до основного для противника маршрута снабжения гарнизона в курском приграничье Российские войска продолжают расширять своё присутствие в приграничной зоне Сумской области.

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