ВС РФ взяли под контроль сумскую Журавку и вышли к селу Беловоды, от которого около 3 км до основного для противника маршрута снабжения гарнизона в курском приграничье Российские войска продолжают расширять своё присутствие в приграничной зоне Сумской области.
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