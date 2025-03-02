ВС РФ взяли под контроль сумскую Журавку и вышли к селу Беловоды, от которого около 3 км до основного для противника маршрута снабжения гарнизона в курском приграничье Российские войска продолжают расширять своё присутствие в приграничной зоне Сумской области.